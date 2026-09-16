Bloomberg: Чжан Имин стал самым богатым человеком Азии в 43 года

Чжан Имин, глава ByteDance и владелец TikTok, стал богатейшим в Азии, обогнав Гаутама Адани. Его состояние достигло 105 миллиардов долларов благодаря успехам TikTok и AI.
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