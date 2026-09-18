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Российские дроны поразили склад "Новой почты" в Одесской области

Российские дроны поразили склад "Новой почты" в Одесской области

www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Логистический центр "Новой почты" в 6 км северо-западнее Одессы, который использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран, стал одной из целей ночного удара российских беспилотников.

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