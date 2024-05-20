Гороскоп привлекательности по знаку зодиака: на каком месте рейтинга именно вы Алёна Юрьева В нашем мире существует множество способов определить нашу привлекательность и обаяние, но что если секрет кроется в нашем знаке зодиака? Астрологический мир предлагает взглянуть на этот вопрос иначе, предлагая оценивать не только Солнечный знак, но и восходящий.