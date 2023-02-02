Крымское информационное агентство

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В музей КФУ передали рога архара, которые пытались незаконно вывезти из Крыма

В музей КФУ передали рога архара, которые пытались незаконно вывезти из Крыма

Таможня передала в музей животных Крымского федерального университета рога архара (горного барана). Они представляют ценность, так как внесены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.

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