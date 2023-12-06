Экс-президент "Спартака" Червиченко осудил Абаскаля за удаление с "Ахматом"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после его удаления в матче с грозненским "Ахматом" в 17-м туре Российской премьер-лиги 9РПЛ).
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