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Десятый МРК проекта 21631 «Буян-М» приступил к прохождению испытаний на Балтике

Десятый МРК проекта 21631 «Буян-М» приступил к прохождению испытаний на Балтике

Малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М" приступил к прохождению заводских ходовых испытаний на полигонах Балтийского флота.

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