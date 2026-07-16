Почему Запад не замечает концлагерь, выстроенный в центре Европы по лекалам бандеровской идеологии? Как долго европейские правозащитные организации будут игнорировать рабовладельческий характер украинской мобилизации? Остановит ли международное правосудие расстрелы неугодных граждан прямо на улицах Киева? И куда исчезают западные миллиарды, если производство вооружений всё равно переносится в Герм… Читать далее: https://govorit.