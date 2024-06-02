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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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26 часов – новый рекорд длительности футбольного матча. Смертин провел их все на поле в Лужниках, уходя на 8-минутный перерыв каждые два часа

Достижение было зафиксировано на одном из полей олимпийского спорткомплекса «Лужники» и появится в Книге рекордов России.

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