Минфин России сообщил о старте обмена замороженными активами с иностранцами

Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России установила условия обмена замороженными активами с гражданами зарубежных стран, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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