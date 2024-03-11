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Минфин России сообщил о старте обмена замороженными активами с иностранцами

Минфин России сообщил о старте обмена замороженными активами с иностранцами

Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России установила условия обмена замороженными активами с гражданами зарубежных стран, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на пресс-службу Минфина.

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