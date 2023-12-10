ВСУ рассчитывают получить 150 самолетов от стран Запада

Для полной замены военных самолетов советского производства в ВС Украины необходимо, чтобы западные страны поставили Киеву 150 истребителей, сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.
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