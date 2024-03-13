Свердловский омбудсмен собирает досье на подростков, избивших до крови ребенка

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков ведет сбор информации об инциденте в екатеринбургской школе №131, где толпа старшеклассников до крови избила мальчика из третьего класса.
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