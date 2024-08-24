Фрукты и овощи Приднестровья пользуются популярностью за рубежом

Фото: familystr.comОбъём экспорта овощей и фруктов из Приднестровья заметно увеличился. Так, по информации Таможенного комитета за 7 месяцев 2024 года приднестровские экономические агенты отправили за границу около 14,5 тысячи тонн плодоовощной продукции.