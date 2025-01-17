В США заявили о рисках в связи с ограничением РФ экспорта урана

Введение Россией ограничений экспорта обогащенного урана грозит перебоями в атомной энергетике Соединенных Штатов, заявил в ходе выступления Атлантическом совете* заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.
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