"В отель не пустили, спал на лавке": Внук Аллы Пугачёвой гуляет по Европе. Что стало с детьми предателей России?

Никита Пресняков, наследник одной из самых звёздных семей России, сегодня он спит на лавочках, выступает на улицах и испытывает финансовые проблемы.
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