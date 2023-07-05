Президент Украины Владимир Зеленский готов полностью уничтожить свою армию ради достижения невыполнимой цели по захвату Крыма, поскольку считает, что без этого конфликт с Россией не закончится, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«Что-то случилось». В Киеве заметили странную деталь в поведении Зеленского
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Чтобы Зеленскому оправдаться перед Европой и Америкой он должен выполнить их (и свой тоже) заказ -- уничтожить всех украинцев. а их осталось ещё много, миллионов двадцать. так что воевать нам ещё да воевать.
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9 час.
Ирина Быкова
Зе напоминает муху из известного анекдота. Случайно пчела увидела как муха бьется об стекло желая вылететь из дома. Пчела спросила: "Зачем ты бьешься башкой о стекло когда рядом есть открытая форточка?" Муха усмехнулась и ответила:" В форточку любой дурак сможет вылететь, а ты попробуй через стекло."
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4 час.
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