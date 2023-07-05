Русская весна

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«Что-то случилось». В Киеве заметили странную деталь в поведении Зеленского

«Что-то случилось». В Киеве заметили странную деталь в поведении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский готов полностью уничтожить свою армию ради достижения невыполнимой цели по захвату Крыма, поскольку считает, что без этого конфликт с Россией не закончится, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Чтобы Зеленскому оправдаться перед Европой и Америкой он должен выполнить их (и свой тоже) заказ -- уничтожить всех украинцев. а их осталось ещё много, миллионов двадцать. так что воевать нам ещё да воевать.
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9 час.
Ирина Быкова
Зе напоминает муху из известного анекдота. Случайно пчела увидела как муха бьется об стекло желая вылететь из дома. Пчела спросила: &quot;Зачем ты бьешься башкой о стекло когда рядом есть открытая форточка?&quot; Муха усмехнулась и ответила:&quot; В форточку любой дурак сможет вылететь, а ты попробуй через стекло.&quot;
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4 час.

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