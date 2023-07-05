«Что-то случилось». В Киеве заметили странную деталь в поведении Зеленского

Виталий Кирпиченко

Чтобы Зеленскому оправдаться перед Европой и Америкой он должен выполнить их (и свой тоже) заказ -- уничтожить всех украинцев. а их осталось ещё много, миллионов двадцать. так что воевать нам ещё да воевать.