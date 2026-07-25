Антон Поляков предупредил о рисках голубики при язве желудка

Эндокринолог Антон Поляков советует с осторожностью употреблять голубику при гастрите и сахарном диабете, в то время как диетолог Нурия Дианова предостерегает от регулярного употребления шашлыка из-за риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
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