Антон Поляков предупредил о рисках голубики при язве желудка

Эндокринолог Антон Поляков советует с осторожностью употреблять голубику при гастрите и сахарном диабете, в то время как диетолог Нурия Дианова предостерегает от регулярного употребления шашлыка из-за риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.