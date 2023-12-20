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«Ъ»: предвыборный штаб Путина могут возглавить военный, актер и женщина-врач

«Ъ»: предвыборный штаб Путина могут возглавить военный, актер и женщина-врач

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году могут стать актер Владимир Машков, главный врач московской горбольницы №52 Марина Лысенко и спикер парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, пишет «Коммерсантъ».

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