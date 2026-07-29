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Ученый рассказал, когда ждать пик звездопада с "пасущимися" метеорами

Ученый рассказал, когда ждать пик звездопада с "пасущимися" метеорами

www.globallookpress.com/CFOTO/Keystone Press Agency Жители России в ночь с 30 на 31 июля смогут наблюдать пик необычного звездопада Южные дельта-Аквариды, в котором метеоры движутся почти параллельно земной поверхности.

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