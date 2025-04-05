Хуситы заявили об ударах по авианосной группе США в Красном море

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило о нанесении ударов по авианосцу Соединенных Штатов Америки Harry Truman и сопровождавшим его кораблям в северной части Красного моря с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).