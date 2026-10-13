В Архангельске и Красноборском округе произошли пожары: детали МЧС

В Архангельске на улице Парковой, 11 огонь повредил кабель в подвале жилого дома, а в Красноборском округе на улице Свердлова, 13 загорелась пристройка торгового центра, где пострадал кондиционер.
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