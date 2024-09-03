Врачи петербургской больницы спасают жизнь молодой иностранки, которую сбросили с окна. Житель Заставской улицы глубокой ночью 2 сентября увидел, как неизвестные скинули с 6 этажа девушку.
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Врачи петербургской больницы спасают жизнь молодой иностранки, которую сбросили с окна. Житель Заставской улицы глубокой ночью 2 сентября увидел, как неизвестные скинули с 6 этажа девушку.