Атаки на энергосистему Брянской области: регион пережил серию налетов

Брянская область вновь оказалась под массированными атаками украинских беспилотников и артиллерии. За выходные в регионе было зафиксировано несколько ударов по объектам энергетики, что привело к отключению света и газа в населённых пунктах.
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