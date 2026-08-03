Глава США Дональд Трамп в противостоянии с Европой отстаивает национальные интересы своей страны. А европейские лидеры преследуют сугубо личные выгоды.
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Глава США Дональд Трамп в противостоянии с Европой отстаивает национальные интересы своей страны. А европейские лидеры преследуют сугубо личные выгоды.
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