Некоторое время назад я писал, что бойцами гвардейской 144 мсд при штурме опорника на Краснолиманском направлении, были уничтожены колумбийские наёмники.
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Некоторое время назад я писал, что бойцами гвардейской 144 мсд при штурме опорника на Краснолиманском направлении, были уничтожены колумбийские наёмники.
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