В России выросли продажи игристых вин

По итогам десяти месяцев этого года продажи игристых и шампанских вин в России выросли на 10,9% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, продажи слабоалкогольной продукции снизились на 19,8%.
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