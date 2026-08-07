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«Торпедо» выменяло Максимова у «Сочи», отдав Стеклова

« Торпедо » и « Сочи » произвели обмен. Нижегородский клуб отдал 24-летнего защитника Кирилла Стеклова , получив 19-летнего форварда Романа Максимова .

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