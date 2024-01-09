Участница смертельного ДТП с десятками машин рассказала об аварии на трассе М-11

Дорога на трассе М-11 «Нева» была достаточно тяжелой из-за погодных условий: скользкая, шел снег, была плохая видимость, сообщила «Звезде» водитель одной из поврежденных машин в массовом ДТП и рассказала о моменте аварии.
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