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Шойгу обсудил с президентом Абхазии вопросы союзничества и безопасности в Закавказье

Шойгу обсудил с президентом Абхазии вопросы союзничества и безопасности в Закавказье

В Москве прошла встреча министра обороны России Сергея Шойгу с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Они обсудили военные аспекты двустороннего договора о союзничестве и вопросы безопасности в Закавказье.

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