Умер актер Юрген Торман, известный по «Кошмару на улице Вязов»

Политика как она есть

Скончался Юрген Торман, немецкий артист с гигантским послужным списком. Торман — актер театра, кино и сериалов, режиссер и крайне востребованный артист озвучания и дубляжа: его голос звучит в сотнях шоу, видеоигр, радиоспектаклей и аудиокниг.