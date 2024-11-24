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Умер актер Юрген Торман, известный по «Кошмару на улице Вязов»

Умер актер Юрген Торман, известный по «Кошмару на улице Вязов»

Скончался Юрген Торман, немецкий артист с гигантским послужным списком. Торман — актер театра, кино и сериалов, режиссер и крайне востребованный артист озвучания и дубляжа: его голос звучит в сотнях шоу, видеоигр, радиоспектаклей и аудиокниг.

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