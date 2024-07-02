Новым директором екатеринбургского филиала "Ростелекома" стал Дмитрий Лукошков

В Екатеринбурге новым директором "Ростелекома" стал Дмитрий Лукошков. Он сменил Ивана Пичугина, который теперь переедет в московский офис компании для разработки стратегии работы с крупными корпоративными клиентами.
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