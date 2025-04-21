Эксперты: каковы шансы узбеков стать третьим народом в России

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Это прекрасно, что с демографией в Узбекистане всё в порядке - теперь самое время узбекам взяться за подъём экономики в своей стране, для этого не надо ехать в Россию тем более всеми семьями, чтобы пользоваться российскими социальными благами, которые существуют именно для российских граждан, а не приезжих мигрантов... Как то не правильно, говоря о сомнительном культурном вкладе, на самом деле садиться на шею России, как в советское время... то время безвозвратно ушло и пора узбекам это понять - учитесь жить самостоятельно.