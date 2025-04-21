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Эксперты: каковы шансы узбеков стать третьим народом в России

Эксперты: каковы шансы узбеков стать третьим народом в России

ВФокусе Mail Политолог Дмитрий Родионов и депутат Анатолий Вассерман специально для ВФокусе Mail прокомментировали заявления экс-главы узбекской диаспоры о культурной экспансии в России.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Я спрашивал своих знакомых узбеков, им это не интересно
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17 час.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Наглость некоторых деятелей из средне-азиатского региона просто поражает. Стройте в своих республиках рай , чего в Россию то переться  со своими семьями. не нужны вы тут большинству нашего населения.
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Это прекрасно, что с демографией в Узбекистане всё в порядке - теперь самое время узбекам взяться за подъём экономики в своей стране, для этого не надо ехать в Россию тем более всеми семьями, чтобы пользоваться российскими социальными благами, которые существуют именно для российских граждан, а не приезжих мигрантов... Как то не правильно, говоря о сомнительном культурном вкладе, на самом деле садиться на шею России, как в советское время... то время безвозвратно ушло и пора узбекам это понять - учитесь жить самостоятельно.
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8 час.
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