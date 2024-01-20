Ярмольник впервые высказался об уехавших звездах и февральских событиях: “Все и не до конца понимали, для чего это и почему это”

Леонид ЯрмольникЭмиграция многих артистов и культурных деятелей из России после объявления о начале специальной военной операции стала эмоциональным моментом, и многие из них не до конца понимали ситуацию.
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