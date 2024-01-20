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Ярмольник впервые высказался об уехавших звездах и февральских событиях: “Все и не до конца понимали, для чего это и почему это”

Ярмольник впервые высказался об уехавших звездах и февральских событиях: “Все и не до конца понимали, для чего это и почему это”

Леонид ЯрмольникЭмиграция многих артистов и культурных деятелей из России после объявления о начале специальной военной операции стала эмоциональным моментом, и многие из них не до конца понимали ситуацию.

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Комментарии
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Андрей
Зачем нашей стране эти &quot;немного испугавшиеся&quot; талантливые предатели...
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19 час.
АС
Александр Сысоев
Вот, когда не понимаешь или не до конца понимаешь, лучше спросить у компетентных людей, которые понимают. Но куду там!Многие актеры до сих уверены, что они во всем и всегда понимают, и поэтому, толкаемые  жаждой популярности и якобы особой исключительностью, громко призываю фактически к преступным действия. Возвращаться, как возвращаются Ревва, Орбакайте ... не надо.Они ничего не поняли и никогда не поймут, кроме жажды наживы.
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15 час.

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