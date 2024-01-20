Ярмольник впервые высказался об уехавших звездах и февральских событиях: “Все и не до конца понимали, для чего это и почему это”

АС

Александр Сысоев

Вот, когда не понимаешь или не до конца понимаешь, лучше спросить у компетентных людей, которые понимают. Но куду там!Многие актеры до сих уверены, что они во всем и всегда понимают, и поэтому, толкаемые жаждой популярности и якобы особой исключительностью, громко призываю фактически к преступным действия. Возвращаться, как возвращаются Ревва, Орбакайте ... не надо.Они ничего не поняли и никогда не поймут, кроме жажды наживы.