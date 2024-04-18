Обнаженная Дана, снятая через аквариум

Когда дело касается полуобнаженной девушки, круглый аквариум — это все равно что рыбий хвост: выходит русалка! Дана Триппе делает автопортреты через круглый аквариум с водой — получаются фантастически красивые работы.
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