Маск усомнился в сохранности золотого запаса США в Форт-Ноксе

Необходимо провести аудит в Форт-Ноксе, где должна находиться половина золотого запаса США, так как есть сомнения в его сохранности, заявил американский предприниматель, глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск 17 февраля в соцсети Х.
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