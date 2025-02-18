Маск усомнился в сохранности золотого запаса США в Форт-Ноксе

Необходимо провести аудит в Форт-Ноксе, где должна находиться половина золотого запаса США, так как есть сомнения в его сохранности, заявил американский предприниматель, глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск 17 февраля в соцсети Х.