Военное обозрение

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Западная пресса: Нидерланды могут стать первой страной, передающей Украине истребители F-16

Западная пресса: Нидерланды могут стать первой страной, передающей Украине истребители F-16

На Западе формируется т.н. «истребительная коалиция», которая в перспективе может передать киевскому режиму самолеты-истребители F-16 американского производства.

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