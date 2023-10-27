Какой сегодня праздник: 28октября

Сегодня, 23 октября, отмечается День бабушек и дедушек. В разных странах этот праздник отмечают в разные дни, чёткой международной привязки к определённой дате нет, хотя отмечают его везде схожим образом: поздравляя бабушек и дедушек в семейном кругу.
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