Какой сегодня праздник: 28октября

Сегодня, 23 октября, отмечается День бабушек и дедушек. В разных странах этот праздник отмечают в разные дни, чёткой международной привязки к определённой дате нет, хотя отмечают его везде схожим образом: поздравляя бабушек и дедушек в семейном кругу.