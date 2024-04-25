Наши доблестные органы задержали заместителя министра обороны — его подозревают во взяточничестве. Иноагент Мария Певчих, видный представитель оранжистов, поспешила похвастаться: она обвиняла Тимура Иванова в коррупционных грехах уже давно, и вот теперь её обвинения официально подтвердились.