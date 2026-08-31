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Воронежские новости

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Минэнерго разрешило продажу бензина низких стандартов в Воронежской области до 2027 года

Минэнерго разрешило продажу бензина низких стандартов в Воронежской области до 2027 года

Правительство разрешило продажу на АЗС бензина и дизеля классов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5».

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