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Ozon расширяет логистику: товары будут доставлять из Казахстана, пункты выдачи станут мини‑складами

Ozon расширяет логистику: товары будут доставлять из Казахстана, пункты выдачи станут мини‑складами

Компания предложила продавцам размещать товары на своих складах в Алма‑Ате и Астане. По данным Ozon, это позволит бесперебойно доставлять заказы российским покупателям, а также нарастить продажи в Казахстане и Кыргызстане за счет более быстрой доставки для местных клиентов.

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