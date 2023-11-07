Стояли как могли: страсти по «Щелкунчику» вновь накалились

Какова изнутри ежегодная и совсем не сказочная баталия вокруг новогодней елки в главном театре страны?Первые зрители декабрьских спектаклей в Большом театре выдержали многочасовые очереди, ночные бдения и бой за билеты.
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