Меняются правила приема абитуриентов на целевое обучение

В России вступили в силу изменения по приему абитуриентов на целевое обучение. Речь идёт о профессиональном образования в соответствии с договором, который предусматривает трудоустройство после получения диплома в соответствии с полученной квалификацией.
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