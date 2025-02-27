Ларионов после 3:2 с «Северсталью»: «Есть 2 способа: выиграть скучно и неинтересно или проиграть с хорошей игрой. Я выбираю победить красиво с очень хорошей игрой»

Нижегородский клуб выиграл выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2. «С прошлых игр против «Северстали» прошло очень много времени, у нас уже сменился тренер по защитникам, мы получили автора сегодняшних голов – Никиту Тертышного.