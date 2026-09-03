Зарегистрирован сигнал, который может оказаться первой частицей тёмной материи. Коллаборация осторожно наращивает статистику, чтобы уточнить природу частицы-кандидата

Событие, зафиксированное на глубине 1,5 км в Южной Дакоте, соответствует столкновению с частицей массой более 200 протонов Эксперимент LUX-ZEPLIN (LZ) в Южной Дакоте зафиксировал событие, которое может оказаться первым прямым обнаружением частицы тёмной материи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
- СЗ Корейский кроссов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым