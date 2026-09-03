Зарегистрирован сигнал, который может оказаться первой частицей тёмной материи. Коллаборация осторожно наращивает статистику, чтобы уточнить природу частицы-кандидата

Событие, зафиксированное на глубине 1,5 км в Южной Дакоте, соответствует столкновению с частицей массой более 200 протонов Эксперимент LUX-ZEPLIN (LZ) в Южной Дакоте зафиксировал событие, которое может оказаться первым прямым обнаружением частицы тёмной материи.