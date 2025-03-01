У папы римского случился бронхоспазм, врачи опасаются новой инфекции из-за рвоты

Папа римский Франциск, госпитализированный с двусторонней пневмонией, перенес приступ бронхоспазма с вдыханием рвоты, и теперь медики опасаются, что у него может развиться бактериальная инфекция в из-за попадания еды в дыхательные пути, пишет Corriere della Sera.
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