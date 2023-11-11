Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вячеслав Володин предлагает сначала думать, а потом говорить

Вячеслав Володин предлагает сначала думать, а потом говорить

Дилетант о политике Вот все-таки Вячеслав Володин - молодец. Молодец! У него болит душа за наше общество.

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Комментарии
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Е Ва
а матвеенко? то студенту лучше купить квартиру, чем жить в общежитии, сейчас еще веселее, с учетом миграционной политики, за третьего ребенка квартиру? на сколько пополнятся кошельки служителей миграционной службы? и на каком языке в итоге будут учиться наши дети в школе: на узбекском или таджикском?
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19 час.
александр перминов
Есть такая поговорка.Не было бы счастья да не счастье помогло.Вот может из за чернильниц будут думать некоторые бояре о России и ее культуре
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17 час.
Зоя Копань
Просто надо в эту Госдуму влить молодую &quot;кровь&quot;, а то сидят там многолетние пердуны, и предлагают  черт знает что, ведь и у них зачёты ставятся за каждое дельное предложение и тогда у них как у депутатов подымается рейтинг и вот они предлагают, авось прокатит, чтобы их заметили   и это даёт им право баллотироваться на другой срок!
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4 час.

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