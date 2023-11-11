Вячеслав Володин предлагает сначала думать, а потом говорить

Е Ва а матвеенко? то студенту лучше купить квартиру, чем жить в общежитии, сейчас еще веселее, с учетом миграционной политики, за третьего ребенка квартиру? на сколько пополнятся кошельки служителей миграционной службы? и на каком языке в итоге будут учиться наши дети в школе: на узбекском или таджикском?

александр перминов Есть такая поговорка.Не было бы счастья да не счастье помогло.Вот может из за чернильниц будут думать некоторые бояре о России и ее культуре