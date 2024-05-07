В I квартале россияне взяли кредитов наличными под залог имущества на ₽63 млрд 

С января по март российские банки выдали гражданам 53,81 тысяч кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 млрд рублей, передает “Коммерсантъ” со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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