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Татар-информ

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Равиль Якупов: «Выиграли за счет самоотверженности, а Билялов нас подтащил»

Равиль Якупов: «Выиграли за счет самоотверженности, а Билялов нас подтащил»

Фото: ak-bars.ru Нападающий «Ак Барса» Равиль Якупов подвёл итоги домашнего матча с «Адмиралом» (2:0) в беседе с клубной пресс-службой.

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