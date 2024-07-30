Венгрия упростила для россиян и белорусов въезд и получение ВНЖ, чем снова не угодила Евросоюзу

Решение правительства Орбана напугало ЕС, где заявили о создании "лазеек для российских шпионов". Венгрия включила Россию и Белоруссию в программу «Национальной карты», что упрощает въезд в страну и получение вида на жительство.
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