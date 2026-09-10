Трамп рисует новые карты: неоколониальные амбиции США и стойкость Кубы

Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social на днях опубликовал карту, где большинство соседних стран, в том числе Центральной Америки и Карибского бассейна, включающего Кубу, Канаду, Гаити, Гватемалу, Никарагуа и Мексику – окрашены, наряду с датской Гренландией, в цвета американского флага, как территория США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Четыре всадника А...
- "Смешно слышать!"...
- Британская полити...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым