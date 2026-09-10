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Трамп рисует новые карты: неоколониальные амбиции США и стойкость Кубы

Трамп рисует новые карты: неоколониальные амбиции США и стойкость Кубы

Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social на днях опубликовал карту, где большинство соседних стран, в том числе Центральной Америки и Карибского бассейна, включающего Кубу, Канаду, Гаити, Гватемалу, Никарагуа и Мексику – окрашены, наряду с датской Гренландией, в цвета американского флага, как территория США.

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