Трамп рисует новые карты: неоколониальные амбиции США и стойкость Кубы

Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social на днях опубликовал карту, где большинство соседних стран, в том числе Центральной Америки и Карибского бассейна, включающего Кубу, Канаду, Гаити, Гватемалу, Никарагуа и Мексику – окрашены, наряду с датской Гренландией, в цвета американского флага, как территория США.