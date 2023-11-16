Почему к евреям выражать ненависть нельзя, а к русским можно?

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Леонид Ла Рошель

Евреи, сборная солянка из преступников и иммигрантов, что именует себя американцами и даже последние проститутки усраинцы - все причисляют себя к богоизбранным. Поэтому их оскорБЛЯТЬ и выражать ненависть НИЗЗЯ.