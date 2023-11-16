Конфликт в секторе Газа вызвал волну антисемитизма в Европе, и Латвия не стала исключением. Во всех регионах республики можно найти свидетельства Холокоста, в котором активничали в качестве палачей местные жители.
Почему к евреям выражать ненависть нельзя, а к русским можно?
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Евреи, сборная солянка из преступников и иммигрантов, что именует себя американцами и даже последние проститутки усраинцы - все причисляют себя к богоизбранным. Поэтому их оскорБЛЯТЬ и выражать ненависть НИЗЗЯ.
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19 час.
Natalija Osminina
Латвия явно хочет задружиться с Россией))) Пошел обратный процесс. 24 ноября из Калининграда запускается новый прямой автобусный маршрут — в Ригу.
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17 час.
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